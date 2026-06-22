Rücktrittsforderung in der Pflege-Causa: ÖVP attackiert Schneemann

Die ÖVP Burgenland hat am Montag ihre Kritik an der Pflegepolitik im Land erneuert und den Rücktritt von Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) gefordert. Klubobmann Bernd Strobl warf dem zuständigen Ressort mangelnde Transparenz in der Causa rund um das Pflegeheim Rudersdorf im Bezirk Jennersdorf vor. Hintergrund sind inzwischen gescheiterte Verkaufsverhandlungen über die Einrichtung im Südburgenland. Laut Strobl sei im Zuge dieser Gespräche durch einen Vertreter des Landes eine „Drohung“ ausgesprochen worden. Sollte die Betreiberin Petra Wagner das Heim nicht an das Land, sondern an einen privaten Käufer verkaufen, würde dieser keine Tagsatzvereinbarung erhalten.

„Das ist kein Verkauf auf Augenhöhe, sondern eine Drohkulisse, um den Eigentümer zu einer Entscheidung zu drängen“, erklärte Strobl am Montag. Tagsätze sollten fair vergeben und nicht als Druckmittel eingesetzt werden, betonte der Klubobmann. Das "Ultimatum" der ÖVP Die ÖVP hatte Schneemann bereits in der Vorwoche ein „Ultimatum“ gesetzt, um offene Fragen zu klären. Dieses sei nun verstrichen, ohne dass Antworten geliefert worden seien. Strobl kritisierte insbesondere, dass unklar geblieben sei, warum das Land die Einrichtung ursprünglich erwerben wollte und welche Beanstandungen es in den vergangenen Jahren gegeben habe.

Parallel dazu ermittelt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt im Zusammenhang mit dem Pflegeheim wegen Betrugs. Das Land Burgenland hatte die Betreiberin Wagner angezeigt und dies mit festgestellten Ungereimtheiten etwa bei der Personalabrechnung begründet. So reagiert die SPÖ Abschließend forderte Strobl Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) auf, „für Ordnung zu sorgen“ und Schneemann zum Rücktritt zu bewegen.