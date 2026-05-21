Neue Vorwürfe: Fall Pflegeheim geht zur Staatsanwaltschaft

Der Konflikt um das Seniorenhaus Wagner in Rudersdorf verschärft sich weiter. Das Land Burgenland erhebt nun neue, schwere Vorwürfe gegen Betreiberin Petra Wagner und kündigt an, eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln. Nach Darstellung des Landes stehen „strafrechtlich relevante Tatbestände“ im Raum.

Im Zentrum stehen diesmal nicht nur die bereits bekannten Vorwürfe rund um die wirtschaftliche Konstruktion des Heims, den Verkauf der Immobilie, hohe Bezüge und Dienstfahrzeuge, sondern auch mutmaßliche Unstimmigkeiten bei laufenden Abrechnungen.