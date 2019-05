Pensionistin erstochen: 20 Jahre Haft für 32-Jährigen

Pölster gesucht

Laut einem psychiatrischen Sachverständigen habe der Angeklagte eine triebhafte Beziehung zu Pölstern entwickelt. „Ich wollte im Keller schauen, ob dort auch Pölster sind“, gibt der Beschuldigte an. Dann sei er im Keller gestanden und es habe ihn „zehn Minuten gescheppert“. Bei Schaumstoffpölstern reagiere er sehr stark, schildert der Angeklagte, Federnpölster hingegen würden ihn beruhigen. Im Keller der Pensionistin habe er die Pölster zerschneiden wollen. Die Frau habe er nicht töten wollen, es sei ihm nur um die Pölster gegangen.

Die Vorsitzende des Geschworerensenats will wissen, was er gefühlt habe, als er auf die Frau eingestochen habe. „Es hat sich angefühlt, wie wenn ich in einen Sandsack stechen tät.“ Was er heute fühle, wenn er an die Tat denke? „Keine Ahnung“, sagt der Beschuldigte.

Am Nachmittag soll es die Schlussplädoyers geben, das Urteil wird gegen 17 Uhr erwartet.