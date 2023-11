Durch den dichteren Takt steigt das regionale Bahnangebot im Mobilitätsraum Ost um mehr als sechs Prozent auf über 50 Millionen gefahrene Kilometer pro Jahr. „Die ÖBB steuern 2023 auf einen Fahrgastrekord zu“, sagt Christof Hermann, Regionalmanager der ÖBB Personenverkehr Ostregion. Die neuen Fahrpläne des Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) sind bereits online verfügbar.

Sprit sparen, Öffi fahren

„In nur 41 Minuten in die Bundeshauptstadt – damit ist der Zug mehr als konkurrenzfähig zum Auto und eine attraktive Alternative für Frühpendler, um stressfrei in die Arbeit zu kommen“, ist Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) vom neuen Fahrplan überzeugt. Ein Anreiz sei auch das „Klimaticket Region“, das die Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln im Burgenland und in NÖ ermöglicht.

„Eine Pendlerin oder ein Pendler, der oder die zum Beispiel in Steinberg-Dörfl zusteigt, kann damit bei den aktuellen Spritpreisen rund 2.000 Euro im Jahr sparen. Rechnet man die Vollkosten eines Pkw dazu, ist die Ersparnis noch wesentlich größer“, erklärt Dorner. Pendlerforum-Obmann Wolfgang Sodl spricht von einer „neuen Ära im öffentlichen Verkehr“, auch durch die Einführung von 13 neuen Buslinien und dem Anrufsammeltaxi „Bast“ im September.