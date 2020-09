Pannonische Tafel: Seit Corona kommen immer mehr

Der Bedarf steigt

Seit 13 Jahren bemühen sich die Mitarbeiter der PanTa, eine Brücke zwischen Mangel und Überfluss im Burgenland zu sein. Tonnen einwandfreier Lebensmittel, die sonst in der Mülltonne landen würden, verteilen die Helfer an jene, die zu wenig Geld für Nahrung und Kleidung zur Verfügung haben. Der Bedarf an den Angeboten der PanTa steigt, wie Obfrau Andrea Roschek betont. 515 Tonnen Lebensmittel haben die Ehrenamtlichen der Pannonischen Tafel an den Standorten in Eisenstadt und Oberpullendorf ausgegeben. „Heuer werden wir diese Zahl deutlich überschreiten“, sagt Roschek. Denn seit Beginn der Corona-Krise sei die Nachfrage nach Lebensmitteln, die gegen einen Unkostenbeitrag günstig angeboten werden, enorm gestiegen.