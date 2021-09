Pandemie wirft Schatten auf die Kurbetriebe

Auch im Kurhaus Marienkron in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) ist man sehr um die Sicherheit und Gesundheit der Gäste bemüht. „Bei uns gelten auch nach wie vor Abstandsregeln“, sagt Geschäftsführerin Elke Müller. Das habe zur Folge, dass die Tische im Speisesaal auch nur einzeln besetzt werden können. „So viele Tische, so viele Zimmer können wir besetzen – und wir haben nun einmal weniger Tische“, erklärt Müller. Das habe ein Minus von mindestens 20 Prozent der Gäste zur Folge. Gleichzeitig sei aber der Personalaufwand durch die Einhaltung der nötigen Hygienemaßnahmen gestiegen.

Von den 62 Mitarbeitern im Betrieb wurde trotz steigender Betriebskosten keiner gekündigt. Um den von der Pandemie gebeutelten Standort abzusichern, ist das Land Anfang dieses Jahres mit 24,9 Prozent durch die Landesholding in den Kurbetrieb eingestiegen. Daneben sind die Zisterzienserinnen der Abtei Marienkron in Mönchhof, das Zisterzienserstift Heiligenkreuz, die Elisabethinen Graz und die Elisabethinen Linz-Wien sowie – mit kleinen Anteilen – die Dreischritt GmbH und Alfred Hawel beteiligt. Mit – in „Normalzeiten“ ohne Pandemie – durchschnittlich 20.000 Gästen pro Jahr zählte Marienkron zu den Leitbetrieben des Landes.

Ob Genuss-Aufenthalte oder gesundheitsfördernde Kurpakete: In Marienkron wird der Fokus auf den Darm als wichtigstes Organ für die Balance der Gesundheit und des Immunsystems gelegt. Neuerdings seien auch die speziellen Pakete zur Stressreduktion sehr gefragt, sagt die Geschäftsführerin. Durch Corona sei der Stresspegel gestiegen, das habe gesundheitliche Auswirkungen. Viele würden auch einfach Erholung suchen, dabei würden die Gäste in Marienkron immer jünger.