Das letzte Hochamt für den Langzeit-Chefredakteur
Heuer macht’s der Chef persönlich: Nachdem in den vergangenen Jahren Politikredakteurin Patricia Spieß als Interviewerin der ORF-Burgenland-Sommergespräche gesetzt war, stellt heuer Chefredakteur Walter Schneeberger die Fragen an die Chefs der vier Landtagsparteien. Los geht es am 19. August, um 19 Uhr in ORF 2, mit der grünen Landeshauptmannvize Anja Haider-Wallner. Es folgen am 26. August Christoph Zarits (ÖVP), am 1. September Alexander Petschnig (FPÖ) und am 9. September Hans Peter Doskozil (SPÖ).
Dass Schneeberger dieses Mal selbst in den Ring steigt, hat einen triftigen Grund.
Der 1960 geborene Schattendorfer hat das Pensionsalter schon erreicht und verabschiedet sich Ende des Jahres nach einem Vierteljahrhundert als Chefredakteur tatsächlich in den Ruhestand. Will er das politische Hochamt noch einmal selbst zelebrieren? Er habe die Sommergespräche „immer wieder einmal gemacht“, sieht Schneeberger selbst seinen letzten Einsatz unaufgeregt.
Wer dem Langzeit-Chefredakteur, dem von der Opposition mitunter zu große Nähe zur SPÖ nachgesagt wurde, nachfolgt, scheint noch offen. Fest steht nur das Prozedere: Die Stelle wird – vermutlich im Herbst – neu ausgeschrieben. Bewerberinnen und Bewerber, die die Kriterien (Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erfüllung der Aufgabe) nachweisen können, werden zum Hearing eingeladen.
Die Hearing-Kommission besteht aus ORF-Führungskräften aus anderen Bundesländern und entscheidet am Ende, wer geeignet ist. Der eben erst wiederbestellte burgenländische Landesdirektor Werner Herics sitzt als Zuhörer ohne Stimmrecht in der Kommission und schlägt Generaldirektor Clemens Pig einen Kandidaten oder eine Kandidatin zur Bestellung vor.
Wer kommt infrage? Im Landesstudio werden drei Namen immer wieder genannt: Neben Spieß noch Elisabeth Pauer-Gerbavsits und Thomas Prunner. Alle drei reagieren verhalten auf die KURIER-Anfrage: „Ich denke daran“, sagt Spieß. Sie habe sich „wirklich noch keine Gedanken darüber gemacht“, lässt Pauer-Gerbavsits, die sich auch als Landesdirektorin beworben hatte, wissen. Und eine Bewerbung Prunners „ist völlig offen“, sagt der Youngster im Trio.
Nicht ganz ausgeschlossen wird, dass auch Gina Maria Knotzer und Günter Welz ins Rennen gehen. Dass ein Heimkehrer aus der ORF-Zentrale am Küniglberg oder jemand aus einem anderen Bundesland zum Zug kommt, wäre überraschend.
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