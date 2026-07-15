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Burgenland

ORF-Landesdirektor Herics bekommt Konkurrenz von zwei Frauen

Auch Elisabeth Pauer-Gerbavsits und Melanie Balaskovics bewerben sich um den Führungsjob im Landesstudio.
Thomas Orovits
15.07.2026, 14:35

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ORF

Werner Herics, seit zehn Jahren an der Spitze des ORF Landesstudios in Eisenstadt, hat Mitbewerberinnen aus dem eigenen Haus. 

Elisabeth Pauer-Gerbavsits und Melanie Balaskovics haben dem KURIER bestätigt, dass sie sich ebenfalls beworben haben. Pauer-Gerbavsits ist aktuell Moderatorin und Chefin vom Dienst, Balaskovics hat sich erst am Mittwoch von der Caritas getrennt und war zuvor viele Jahre u.a. Moderatorin der täglichen Abendsendung Burgenland Heute.

Beide Herausforderinnen begründen ihre Bewerbung ähnlich, mit dem Versprechen des designierten ORF-Generaldirektors Clemens Pig, alle Bestellungen nach strengen und transparenten Kriterien abzuwickeln. Außerdem seien Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht, hieß es im Vorfeld.

Ob sich auch Chefredakteur Walter Schneeberger, dessen Vertrag Ende des Jahres ausläuft, bewirbt, hatte er am Dienstagnachmittag noch offengelassen, „eher nicht“, so seine Antwort.

Eisenstadt
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