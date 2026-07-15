ORF-Landesdirektor Herics bekommt Konkurrenz von zwei Frauen
Werner Herics, seit zehn Jahren an der Spitze des ORF Landesstudios in Eisenstadt, hat Mitbewerberinnen aus dem eigenen Haus.
Elisabeth Pauer-Gerbavsits und Melanie Balaskovics haben dem KURIER bestätigt, dass sie sich ebenfalls beworben haben. Pauer-Gerbavsits ist aktuell Moderatorin und Chefin vom Dienst, Balaskovics hat sich erst am Mittwoch von der Caritas getrennt und war zuvor viele Jahre u.a. Moderatorin der täglichen Abendsendung Burgenland Heute.
Beide Herausforderinnen begründen ihre Bewerbung ähnlich, mit dem Versprechen des designierten ORF-Generaldirektors Clemens Pig, alle Bestellungen nach strengen und transparenten Kriterien abzuwickeln. Außerdem seien Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht, hieß es im Vorfeld.
Ob sich auch Chefredakteur Walter Schneeberger, dessen Vertrag Ende des Jahres ausläuft, bewirbt, hatte er am Dienstagnachmittag noch offengelassen, „eher nicht“, so seine Antwort.
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