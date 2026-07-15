ORF-Landesdirektor Herics bekommt Konkurrenz von zwei Frauen

Werner Herics, seit zehn Jahren an der Spitze des ORF Landesstudios in Eisenstadt, hat Mitbewerberinnen aus dem eigenen Haus.

Elisabeth Pauer-Gerbavsits und Melanie Balaskovics haben dem KURIER bestätigt, dass sie sich ebenfalls beworben haben. Pauer-Gerbavsits ist aktuell Moderatorin und Chefin vom Dienst, Balaskovics hat sich erst am Mittwoch von der Caritas getrennt und war zuvor viele Jahre u.a. Moderatorin der täglichen Abendsendung Burgenland Heute.