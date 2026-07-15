Orden verlässt Eisenstadt, neuer Seelsorger für Dompfarre

Die Dom- und Stadtpfarre Eisenstadt bekommt einen neuen Pfarrer. Norbert Filipitsch, die vergangenen sechs Jahre in Pinkafeld, wechselt in die Landeshauptstadt und tritt sein Amt Anfang September an. Ob der Karrieresprung mehr Würde oder Bürde sei? „Weder noch, ich sehe das als Berufung zum Dienst“, sagt Filipitsch zum KURIER. Er sei gebeten worden, „ob ich mir das vorstellen kann“ und habe zugesagt, zumal sein aktueller Sechs-Jahres-Vertrag in Pinkafeld Ende August auslaufe. „Da ist nichts Aufregendes dran“, so Filipitsch.

Nötig wurde die Neubesetzung, weil der bisherige Dompfarrer Achim Bayer Eisenstadt verlässt – und mit ihm ein Kaplan und zwei pastorale Mitarbeiter. Allesamt gehören sie dem Kalasantiner-Orden an, der seine Niederlassung in Eisenstadt nach zwölf Jahren aufgibt. Mit den vier Männern verabschiedet sich Ende August auch Pfarrhelferin Eveline Bettstein. Auch deren Ordensgemeinschaft verlässt die Freistadt wieder.

Pfarrgemeinderat tagt Ob der Abgang der Ordensbrüder ganz freiwillig war, lässt sich nicht genau sagen. Er sei „aufgrund eines Beschlusses des Generalkapitels der Kalasantiner-Kongregation“ erfolgt, mit dem die Niederlassung in Eisenstadt aufgelöst werde, heißt es von der Diözese. „Es gibt zu wenige Mitarbeiter in der Zentrale des Ordens“, sagt einer der vier Ordensbrüder. In der Zentrale war am Dienstag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Stefan Fabsics, Kurator im Pfarrgemeinderat der Eisenstädter Dompfarre, bedauert den Abschied. „Es tut uns leid, dass die Kalasantiner gehen, wir hatten ein sehr gutes Einvernehmen.“ Auch wenn es die Entscheidung des Ordens gewesen sein möge, Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics habe die Ordensbrüder auch „nicht gebeten, länger zu bleiben“. Man plane eine außerordentliche Sitzung des Pfarrgemeinderates, kündigt Fabsics an, einen weitergehenden Protest schließt er aber aus. Man werde die Periode zu Ende dienen, im kommenden März fänden ohnehin die nächsten Pfarrgemeinderatswahlen statt.