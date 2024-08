Ohne Ticket im Bus: Rauferei zwischen Fahrer und Fahrgast in Oberwart

"Es ist leider passiert", sagt VBB-Geschäftsführer Wolfgang Werderits auf KURIER-Nachfrage. So weit er wisse, sei ein Fahrgast ohne gültiges Ticket in den Bus in Pinkafeld einsteigen. Er habe das Ticket am Handy, so dessen Erklärung, aber der Handyakku sei leider leer.

Als er weder ein gültiges Ticket kaufen noch aussteigen wollte, habe der Mann den Chauffeur attackiert. Der Fahrer habe den Renitenten daraufhin aus dem Bus komplimentiert, worauf es zur Rauferei kam.