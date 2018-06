Ohne Tafel bliebe Kühlschrank leer

Um 6 Uhr Früh beginnt der Arbeitstag, da werden nicht verkaufte Lebensmittel von den Supermärkten abgeholt, und endet gegen 21 Uhr. Ausgabestellen gibt’s in Eisenstadt und Oberpullendorf. Roschek geht es aber nicht nur um die Ausgabe von Lebensmitteln. Unterstützung bekommen die Klienten auch bei Behördenwegen, für Kinder gibt es eine Lernhilfe und für Obdachlose einen Platz zum Verschnaufen. Und beim Näh-Café werden nicht nur Änderungsschneidereien angeboten: es ist auch ein Treffpunkt für Frauen unterschiedlicher Kulturkreise.

„Wir sind ein Schmelztiegel der Nationen. Da sitzen oft Leute mit vier, fünf verschiedenen Religionen an einem Tisch und überlegen gemeinsam, wie sie anderen helfen können“, sagt Roschek. Was sie sich wünscht? „Dass wir den Betrieb erhalten können.“ Sie ist auf Spenden angewiesen, ebenso wie das Rote Kreuz. Denn auch die Team Österreich Tafeln des Roten Kreuzes verzeichnen immer mehr Zulauf. 2010 wurden die Einrichtungen gegründet. Damals gab es 8537 Kundenbesuche, 2017 waren es schon 18.351. Die Zahl der registrierten Kunden stieg auf mehr als 1000 an. In jedem Bezirk gibt es eine Ausgabestelle, im Bezirk Neusiedl am See sogar zwei.

2017 wurden 408 Tonnen Lebensmittel kostenlos oder für einen Unkostenbeitrag von zwei Euro verteilt. Die Waren werden von Supermärkten und Geschäften zur Verfügung gestellt. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter helfen beim Sammeln und Verteilen der Lebensmittel. „Wir waren am Anfang nicht sicher, ob Tafeln im ländlichen Raum funktionieren“, erklärt Rot-Kreuz Sprecher Tobias Mindler.

Jahre später ist klar: Die Tafel ist einer der größten Leistungsbereiche des Roten Kreuzes.