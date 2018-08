ÖVP-Gemeinderäte wollen gehen, wenn Kölly nicht angeklagt wird

Drei Wochen vor dem Wahltermin am 9. September startet in Deutschkreutz das Werben um die knapp 3000 Wahlberechtigten. Die Gemeinderats- und Kommunalwahl von 2017 muss in der mittelburgenländischen Gemeinde wiederholt werden, weil die Landeswahlbehörde bei „der Beantragung und Ausstellung der Wahlkarten als auch (...) der Gültigkeit von Stimmzetteln (...) Rechtswidrigkeiten festgestellt“ hatte. Die ÖVP hatte den Urnengang angefochten und Vorwürfe gegen den seit 2002 regierenden Ortschef Manfred Kölly (LBL) erhoben. Gegen Kölly und eine Gemeindebediensteten ermittelt wegen Verdachts des Amtsmissbrauchs die Staatsanwaltschaft – bis zum Wahltermin gibt es kein Ergebnis. Kölly hat Manipulationsvorwürfe zurückgewiesen und geht von der „Einstellung des Verfahrens“ aus.