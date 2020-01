ÖVP-Chef Steiner: "Stärkste Partei soll den Landeshauptmann stellen"

Sie wollen die „bürgerliche Seite“ in der Landesregierung stärken. Was heißt das?

Es geht um Eigenverantwortung, Freiheit und Solidarität. Wir brauchen einen ordentlichen bürgerlichen Mittelweg und wollen die Dinge umsetzen, die für die Menschen wichtig sind.

Für den Burgenland-Bus veranschlagen Sie zehn Millionen Euro pro Jahr. Ist das nicht viel zu wenig, wenn schon der Stadtbus in Eisenstadt 400.000 Euro kostet?

Mit zehn Millionen Euro schaffen wir 70 Linien im Land, damit ist Flächendeckung möglich. Es wird nicht in jeder Gemeinde ein Halbstundentakt wie in Eisenstadt nötig sein, ein Stundentakt ist auch okay. Jeder Burgenländer soll sich aussuchen können, ob er mit dem eigenen Pkw oder öffentlich fährt.

Könnte es dafür auch Mittel der Nahverkehrsmilliarde der Bundesregierung geben?

Selbstverständlich. Ich war ja in der Verhandlungsgruppe „Verkehr“ und wir haben das hineinverhandelt.

Sie wollen gleichwertige Lebensverhältnisse im Land, de facto mehr Mittel fürs Mittel- und Südburgenland. Das wurde in 25 Jahren EU-Förderungen nicht geschafft. Sind unterschiedliche Geschwindigkeiten nicht ein Vorteil für die Wirtschaft?

Den Vorteil kann ich nicht erkennen. Man kann sich doch nicht ins Schicksal ergeben und sagen, das ist halt so. Sonst sind bald ganze Landstriche entvölkert. Ich will kein Burgenland der zwei Geschwindigkeiten. Um dem entgegenzuwirken, sollte das Land in peripheren Regionen in den Breitband-Ausbau investieren. Andere Bundesländer machen das längst.

Das klingt, als wolle die ÖVP das Wirtschaftsressort?

Warten wir die Wahl ab. Aber natürlich ist die ÖVP eine wirtschaftsaffine Partei. Die Politik braucht auch viel Hirnschmalz, wie man Arbeitsplätze für unsere Leute sichern kann. Unter Rot-Blau wurden 80 Prozent der neuen Jobs von ausländischen Staatsbürgern besetzt.

Laut einer Umfrage würde Doskozil bei einer fiktiven LH-Direktwahl 53 Prozent erhalten, Sie nur 13 Prozent – schreckt Sie das?

Nein, erstens ist das eine SPÖ-Umfrage und zweitens hat der Amtsinhaber immer einen Vorteil, das ist beim Landeshauptmann nicht anders als beim Bürgermeister.

Apropos: Wäre nicht Gaby Schwarz die ideale Stadtchefin? Ihr Vater war Bürgermeister, sie hat sich in der Bundes-ÖVP in kürzester Zeit etabliert und ist Vize-Generalsekretärin...

(lacht) Jeder kann Bürgermeister werden, der sich der Wahl stellt und eine Mehrheit bekommt.

Was wäre ein Misserfolg bei der Wahl, der Sie über Ihre Position nachdenken ließe?

Wir wollen stärker werden. Warten wir die Wahl ab.