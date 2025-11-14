„Ehrliche Preise“ statt Billig-Obst: Warum Bauern um die Zukunft bangen

Wenn Ihnen am 14. November in Eisenstadt ein Apfel gereicht wird, greifen Sie doch zu – und falls Sie einen heimischen Apfel im Supermarkt ihrer Wahl sehen, ebenso. Der Obstbauverband und die Landwirtschaftliche Fachschule Eisenstadt machen am heutigen Tag des Apfels auf die Herausforderungen der Branche aufmerksam. Denn trotz guter Erntebedingungen bleibt die wirtschaftliche Situation vieler Betriebe schwierig.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner, LK-Präsident Nikolaus Berlakovich und Obstbau-Verbandspräsident Johann Plemenschits nutzten den Aktionstag, um auf steigende Kosten, sinkende Erlöse und wachsende bürokratische Hürden hinzuweisen. Was der Branche am stärksten zu schaffen macht, weiß Obstbaupräsident Plemenschits.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LKBgld/Tesch-Wessely Backen mit Seminarbäuerin Helene Milalkovits, Berlakovich, Haider-Wallner und Plemenschits.

Die neuesten Zahlen der Agrarstrukturerhebung zeigen einen klaren Trend: Zwischen 2017 und 2023 ist die Gesamtobstfläche in Österreich um 14 Prozent gesunken, gleichzeitig gingen 19 Prozent der Betriebe verloren. Besonders betroffen sind die Steiermark und das Burgenland, zwei traditionelle Obstbauregionen. Dort spüren viele Betriebe die wirtschaftlichen Belastungen besonders stark. LK-Präsident Nikolaus Berlakovich bezeichnete diese Entwicklung als deutliches Warnsignal. Die Ursachen für den Rückgang sind vielfältig Neben den Folgen des Klimawandels setzen hohe Betriebs- und Lohnkosten, zunehmende bürokratische Auflagen und strenge Pflanzenschutzvorgaben den Betrieben zu. Vor allem viele kleinere Produzenten stehen unter Druck, weil die Preisentwicklung mit den steigenden Kosten nicht Schritt hält.

Ein Beispiel sind die steigenden Lohnkosten, seit 2016 haben sich diese um mehr als ein Drittel erhöht. Eine Preisanpassung sei am Markt kaum durchsetzbar. Zusätzlich erschwerten strengere EU-Vorgaben im Pflanzenschutz die Produktion. In den letzten zehn Jahren seien 123 Wirkstoffe nicht mehr zugelassen worden, dadurch ist „die Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen wie Feuerbrand, Kirschessigfliege oder Wanzen schwieriger geworden“, so Plemenschits. Obstanbau im Burgenland Im Burgenland gibt es derzeit rund 172 Obstbaubetriebe, davon 111 mit intensiver Apfelproduktion. Die Hauptanbaugebiete liegen in Kukmirn, Klostermarienberg, im Gebiet Wiesen-Forchtenstein- Pöttsching sowie im Bezirk Neusiedl am See. Intensiv bewirtschaftet werden etwa 270 Hektar Tafeläpfel, extensiv rund 1.000 Hektar Streuobstwiesen. Mit rund 72 Hektar liegen Marillen auf Platz zwei im ertragsfähigen Flächenvergleich,

auf Platz zwei im ertragsfähigen Flächenvergleich, Platz 3 geht an die Erdbeeren – hierzulande auch Ananas genannt – mit rund 55 Hektar.

– hierzulande auch Ananas genannt – mit rund 55 Hektar. Holunder (52 Hektar) und Walnüsse (45) folgen auf den weiteren Plätzen vor

(52 Hektar) und (45) folgen auf den weiteren Plätzen vor Birnen (22), Kirschen (20), Pfirsiche/Nektarinen und Zwetschken/Pflaumen (jeweils 15).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Franz Wilhelm Franzelin/IStockphoto.com 7.290 Tonnen Äpfel werden pro Jahr im Burgenland geerntet.