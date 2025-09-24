Bei Bio-Erdäpfeln ist das Burgenland Vorreiter

Das Burgenland baut seine Rolle als bedeutendes Kartoffel-Anbaugebiet weiter aus: Auf 1.640 Hektar werden heuer Erdäpfel kultiviert, was einem Plus von 17 Prozent gegenüber 2024 entspricht.

Rund 59.000 Tonnen Erdäpfel werden in diesem Jahr geerntet. Aufgrund der kühleren Temperaturen begann die Ernte heuer etwas später als sonst, Mitte Juni. Menge und Qualität fielen dafür gut aus.

Auch die Kürbisflächen wachsen

Mit 27 Prozent Bio-Fläche (450 Hektar) nimmt das Bundesland österreichweit eine Vorreiterrolle ein. Auch die Kürbisflächen stiegen leicht auf 1.830 Hektar.