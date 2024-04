Obsessiver Anrufer stand auf burgenländischen Dialekt

Nicht deshalb, weil er das Angebot der Landesbusse so exzessiv zu beanspruchen gedachte, sondern weil ihn die Damen am Telefon „anturnten“, wie der ledige Security-Mitarbeiter eingestand.

Vor Richterin Karin Lückl stand der Mittelburgenländer in Saal sechs des Landesgerichts Eisenstadt nämlich, weil er Ende Februar binnen einer Woche sage und schreibe 2.507-mal mit unterdrückter Rufnummer bei der Disponenten-Hotline der Verkehrsbetriebe Burgenland angerufen haben soll.

Er habe versucht, insgesamt fünf Mitarbeiterinnen in sexuelle Gespräche zu verwickeln und immer wieder angerufen, wenn diese auflegten, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die dem bisher Unbescholtenen das Vergehen der beharrlichen Verfolgung zur Last legte. Die Polizei hatte den Mann rasch ausforschen können.

Natürlich wisse er, dass „diese Hotline, dieses Callcenter“ nicht dafür gedacht sei, seine Bedürfnisse zu befriedigen, zeigte sich der Mittelburgenländer geständig. Er habe es davor bei einer kostenpflichtigen Erotik-Hotline versucht. Aber: „Das hat mich nicht angeturnt“.