Oberwart: Alter Beton weicht neuer Vielfalt

Presslufthämmer rattern, Beton bricht, Schaufeln räumen weg. In keinem anderen Teil von Oberwart wird derzeit so intensiv gebaut wie im Bereich der Schulgasse .

Unweit davon wurde ja erst im Mai die neue Klinik eröffnet und direkt an der Kreuzung mit der Dornburggasse, gleich gegenüber des ehemaligen Krankenhauses, wird in den kommenden fünf Wochen das ehemalige "Städtische Internat" abgerissen. An seiner Stelle soll, so der Plan, ein "Haus der Volksgruppen Burgenland" entstehen.