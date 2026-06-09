Nova Rock: So wird das Wetter am Festival-Wochenende

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Das Nova Rock, Österreichs größtes Rockfestival, startet am Donnerstag sein musikalisches Programm auf drei Bühnen. Über vier Tage werden bis Sonntag insgesamt mehr als 200.000 Fans erwartet. Die ersten standen am Dienstag bereits ante portas: Aufgrund möglicher Gewitter ist die Anreise mit "Early Caravan Ticket" bereits früher möglich. Meteorologisch dürfte die diesjährige Ausgabe ideale Bedingungen bieten. Warme Kleidung für die Abendstunden sei empfohlen.

Es wird weder heiß, noch gatschig. Laut GeoSphere Austria bleibt es am Donnerstag größtenteils trocken. "Vielleicht ist der eine oder andere kleine Schauer dabei, die Temperaturen werden die 21 Grad-Marke nicht übersteigen", so die Prognose. Ähnlich geht es am Freitag weiter. Auch da sind vor allem am Nachmittag kurze Schauer nicht ausgeschlossen. Die Regenmengen werden sich aber in Grenzen halten.

Durchwachsen dürfte sich das Wetter am Samstag erweisen, wo es am meisten regnen und der Wind merkbar auffrischen kann - mit Böen bis zu 50 km/h. Die Temperaturen bleiben knapp über 20 Grad, in der Nacht fallen sie auf zwölf bis 13 Grad. Am Sonntag dürfte es wieder durchwegs freundlich werden, mit mehr Sonne und Temperaturen bis 22 Grad. 80 Bands sowie heimische Beteiligung Rund 80 Bands treten heuer auf dem Gelände bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) auf. Als Headliner fungieren u.a. Volbeat, Iron Maiden, The Cure und Bring Me The Horizon. Auch einige heimische Acts - wie Shmiffy, die den musikalischen Reigen am Donnerstag um 13.15 Uhr auf der Blue Stage eröffnet, Lemo oder die drei Gewinner des Red-Bull-Bandcontests Pure Chlorine, Cousins und Purple - sind dabei.

Im Ticketpreis für das Festival ist die Müllbeseitigung mittlerweile inkludiert. Eingeführt wird ein Belohnungssystem zur Umweltentlastung: Für die Abgabe eines vollen Müllsackes erhält man einen Fünf-Euro-Gutschein. Dieser kann online für den Kauf eines Early Bird Tickets im Folgejahr eingelöst werden. Zusätzlich gibt es bei Abgabe von zwei oder mehr vollen Müllsäcken eine Gewinnmöglichkeit für Tickets oder Cashless-Guthaben im Folgejahr. Etabliert hat sich bei dem Open Air das bargeldlose Bezahlen. Ein Chip am "Ticketband" lässt sich online oder an Stationen am Gelände mit Geld aufladen. Restbeträge werden rücküberwiesen. Am Campinggelände gibt es Rücknahmestellen für alle bepfandeten, in Österreich gekauften Einweggetränkeverpackungen aus Kunststoff und Metall. Die Auszahlung erfolgt auf den Cashless-Chip - oder man spendet den Pfand den Caritas Lerncafés im Burgenland. Stärkster Verkehr am Donnerstag Mit dem stärksten Verkehr rechnet der ÖAMTC am Donnerstag. Auf der Ostautobahn (A4) muss man mit Staus rechnen, hielt der Verkehrsclub in einer Aussendung fest. Empfohlen werde daher, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und mit Bus oder Bahn zu den Pannonia Fields zu kommen. Dafür stehen unter anderem Festival-Sonderzüge ab Wien-Meidling, zusätzliche Busverbindungen und Shuttlebusse am Bahnhof Nickelsdorf zur Verfügung.