Nova Rock und Frequency: Müllpfand war illegal, wird nun zurückgezahlt
Ein beim Nova Rock verrechneter Müllpfand in Höhe von 20 Euro war unzulässig. Das hat der Oberste Gerichtshof im November 2025 nach einer Klage durch den Verein für Konsumenteninformation (VKI) klargestellt.
Gleiches gilt nach dem Oberlandesgericht Wien für das Frequency. Die Einbehaltung von zehn Euro bei Rückgabe eines vollen oder halbvollen Müllsacks ist demnach gröblich benachteiligend.
Nun wird allen Betroffenen der Beitrag rückerstattet.
Diese Einigung wurde mit den Veranstaltern erzielt, berichtete der VKI am Dienstag. Anspruchsberechtigt sind Besucherinnen und Besucher der Festivals in den Jahren 2017 bis 2025, die den Müllbeitrag gezahlt haben.
Diese können sich unter Vorlage ihres Tickets an cashless@novamusic.at bzw. cashless@frequency.at wenden.
Im Ticketpreis für die Festivals ist die Müllbeseitigung mittlerweile inkludiert. Eingeführt wird ein Belohnungssystem zur Umweltentlastung: Für die Abgabe eines vollen Müllsackes erhält man einen Fünf-Euro-Gutschein. Dieser kann online für den Kauf eines Early Bird Tickets für das Nova Rock bzw. Frequency im Folgejahr eingelöst werden.
Zusätzlich gibt es bei Abgabe von zwei oder mehr vollen Müllsäcken eine Gewinnmöglichkeit für Tickets oder Cashless-Guthaben im Folgejahr.
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