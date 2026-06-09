Mehrere Großveranstaltungen machen in der Stadt Halt, darunter das Konzert von Linkin Park-Konzert im Ernst-Happel-Stadion, „3x3-Basketball“ am Heumarkt sowie Italo-Popstar Zucchero und und die Pferdeshow Cavalluna in der Wiener Stadthalle. Der ARBÖ warnt im Zuge dessen vor Staus und Verkehrsbehinderungen. Hier der Überblick:

Linkin Park im Ernst-Happel-Stadion Am Dienstag gastieren Linkin Park ab 18:30 Uhr im Rahmen ihrer „From Zero World"-Tour im Ernst-Happel-Stadion. Erwartet werden rund 60.000 Besucherinnen und Besucher. Da die Anreise in den Abendverkehr fällt, rechnet der ARBÖ bereits ab etwa 16:00 Uhr mit starken Verzögerungen rund um das Stadion. Besonders staugefährdet sind die Südosttangente (A23) im Bereich zwischen der Hanssonkurve und dem Knoten Kaisermühlen, speziell vor den Ausfahrten Handelskai und Knoten Prater,

im Bereich zwischen der Hanssonkurve und dem Knoten Kaisermühlen, speziell vor den Ausfahrten Handelskai und Knoten Prater, der Handelskai,

die Ausstellungsstraße,

die Vorgartenstraße, die Engerthstraße,

die Schüttelstraße,

die Meiereistraße,

die Stadionallee

sowie der Bereich rund um den Praterstern. Zusätzlich sind im Prater wegen der Arbeiten zur Verlängerung der Straßenbahnlinie 18 Verkehrsänderungen und Sperren im Bereich Stadionallee/Meiereistraße zu beachten. Der ARBÖ empfiehlt, mit der U2 bis zur Station „Stadion“ anzureisen und den unmittelbaren Stadionbereich mit dem Auto zu meiden.

"3x3-Basketball": Verzögerungen rund um den Heumarkt Von Freitag bis Sonntag findet am Heumarkt beim Wiener Eislauf-Verein das Basketball-Turnier „3x3 Vienna presented by win2day“ statt. Dabei handelt es sich um ein Event der FIBA 3x3 World Tour und der Women’s Series, ergänzt um weitere Bewerbe wie Nachwuchs- und Rollstuhl-Basketball. Der Court fasst rund 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, insgesamt werden über das Wochenende mehr als 30.000 Fans erwartet. Rund um den Heumarkt, die Lothringerstraße, den Stadtpark, die Johannesgasse, den Schwarzenbergplatz, den Ring, den Karlsplatz, den Rennweg, die Invalidenstraße und die Landstraßer Hauptstraße kann es wegen des Besucherandrangs, der Fan-Bereiche und des Fußgängerverkehrs zu langen Verzögerungen und Staus kommen. Der ARBÖ rät zur Anreise mit der U4 bis Stadtpark oder über den Karlsplatz mit U1, U2 und U4. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten den Bereich nach Möglichkeit großräumig umfahren.