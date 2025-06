Vier Tage Nova Rock: Einsatzkräfte zogen positive Bilanz

Eine positive Bilanz zogen die Einsatzkräfte nach dem Nova Rock in Nickelsdorf , das von Mittwoch bis Samstag über die Bühne ging: Das Rote Kreuz verzeichnete rund 3.000 medizinische Versorgungen , großteils jedoch nur leichte Verletzungen. Auch die Polizei bilanzierte, es sei ein „ friedliches Fest “ gewesen.

„Die Besucher haben gut auf sich selbst aufgepasst“, so Manuel Komosny, Pressesprecher des Roten Kreuzes Burgenland . Insgesamt 90 Personen wurden ins Krankenhaus überstellt.

Rund 400 Einsätze verzeichnete der ÖAMTC : Bei der Abreise vom Festivalgelände kam es zu Stau, so ÖAMTC-Sprecherin Romana Schuster . Es gab einige Reifenpannen, auch Starthilfe wurde benötigt.

Auch Festivalchef Ewald Tatar zog erfreut Bilanz: Mit 220.000 Gästen über vier Tage erreichte man die zweithöchste Besucherzahl überhaupt. „Der absolute Gewinner dieses Festivals ist das Publikum“, so Tatar.

2026 wird das Nova Rock wieder von 11. bis 14. Juni über die Bühne gehen. Mit Bring Me The Horizon und The Offspring wurden bereits zwei Acts angekündigt.