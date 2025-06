Nova Rock wird heiß: 4 Tage, 200.000 Fans und ein logistisches Problem

Bei sommerlichem Wetter sind bereits Tausende Fans in Nickelsdorf eingetroffen. Die Anreise verlief weitgehend problemlos, der Festivalbetrieb läuft an. Am Eröffnungstag spielen u. a. Korn, Boston Manor und Dead Poet Society.