Nova Rock: "Versorgungsrekord" beim Rotem Kreuz

Ohne gröbere Zwischenfälle ist am Sonntag das 15. Nova Rock Festival in Nickelsdorf zu Ende gegangen. 220.000 Besucher feierten Bands wie The Cure, Die Ärzte und Slayer.

Nova-Rock-Intendant Ewald Tatar hat den seinen Angaben zufolge 220.000 Fans beim diesjährigen Nova Rock seinen Respekt gezollt: „Hut ab“, sagt er. Nachdem die laut Prognose möglichen schweren Gewitter Nickelsdorf nicht erreicht haben, atmete Tatar auf: „Es war natürlich heiß, aber ich nehme lieber dieses Wetter als vier Tage Dauerregen.“

Sogar ein Meteorologe war engagiert worden, um im Ernstfall vor einem möglichen heraufdräuenden Gewitter zu warnen.