Die Toten Hosen am Nova Rock: „Alex“ rausgehauen wie 1988

„Man muss immer wieder an sich arbeiten, wie auch ein Schauspieler, um jedes Mal diesen Moment zu finden, wo man etwas aussendet“, erkläret Tote-Hosen-Sänger Campino schon 2014 im KURIER-Interview. „Ich will den ,Alex’ nicht so raushauen, als hätte ich ihn schon tausend Mal gesungen, was ich natürlich habe. Ich will ihn so raushauen, als wäre es das erste Mal. Und wenn das nicht mehr gelingt, müssen wir uns überlegen, ihn aus dem Programm zu nehmen.“

Mittlerweile ist 2019, die Toten Hosen stehen einmal mehr auf der Nova-Rock-Bühne und der „Alex“ – genauer der Hosen-Hit „Hier kommt Alex“ von 1988 – ist im Programm. Campino haut ihn auch hier so raus, dass die Gänsehaut kribbelt und die Festivalstimmung auf den bisherigen Höhepunkt hochkocht. Er sendet aus, lässt spüren, dass er meint, was er singt, und es nicht nur routinemäßig runterspult, um die Gage zu kassieren. Damit gibt er dem Song eine Dringlichkeit und Vitalität, die mühelos bis an den Rand des Festivalgeländes dringt und auch dort noch alle bewegt und in den Bann zieht.