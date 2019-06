Nova Rock: Rotes Kreuz wegen Hitze im Dauereinsatz

Einsatzzahlen

Von Dienstagabend bis Samstagnachmittag wurden von den Einsatzkräften des Roten Kreuzes mehr als 2.000 Patienten behandelt. 50 Personen wurden laut Rotem Kreuz zur weiteren Abklärung bzw. Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In den meisten der Fälle handle es sich um "röntgentechnische Abklärungen". "Die meisten Patienten sind wieder am Gelände“, sagte Horvath. In der Regel werden die Patienten in das Krankenhaus Kittsee gebracht, das während des Festivals als Schwerpunktkrankenhaus fungiere.

An den Konzerttagen sind pro Schicht rund 120 Sanitäter und bis zu 12 Ärzte im Einsatz.