Klarer Sieg für zornigen Thrash-Metal

Frontmann Robert Smith –mit der wie üblich struppigen Mähne und den wie üblich mit schwarzem Kajal ummalten Augen – legte sich richtig in Zeug, spielte 29 Songs (doppelt so viele wie die Smashing Pumpkins) und konnte die Stimmung vom Beginn mit „Shake Dog Shake“ an kontinuierlich aufbauen und steigern. Auf flächigen Synthesizern basierende Wave-Songs wechselten mit Gitarre-lastigeren Goth-Hymnen, wobei Smith diesmal weit mehr Soli Reeves Gabrels überließ. Der Ausnahme-Musiker spielte 12 Jahre lang in der Band von David Bowie, bevor er 2012 zu The Cure kam und jetzt immer mehr zu einem unverzichtbaren Teil dieser Band wird.

Wie immer kamen die bekanntesten Songs von The Cure in einer langen Zugabe, bei der die, die da geblieben waren, mit „Lullaby“, „Friday I’m In Love“ und „Boys Don’t Cry“ all ihre Wünsche erfüllt bekamen.