Nova Rock hat begonnen: 200.000 Fans kommen, die Nächte werden kühl

Das Nova Rock in Nickelsdorf ist gestartet: Von Donnerstag bis Sonntag werden laut Veranstalter mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher auf den Pannonia Fields erwartet. Die Anreise verlief laut ÖAMTC bisher „flüssig“, auch die erste Nacht blieb aus Sicht der Polizei ruhig. Wettertechnisch zeigt sich das Festivalwochenende wechselhaft: Am Donnerstagabend bleibt es meist trocken, einzelne Regenschauer sind aber möglich, dazu weht vor allem im Nord- und Mittelburgenland noch lebhafter Wind bei Temperaturen zwischen 12 und 6 Grad. Am Freitag wird es zunächst sonnig, später zunehmend bewölkt, bleibt aber weitgehend trocken bei kühlen 18 bis 22 Grad. Am Samstag wird es wieder wärmer mit bis zu 26 Grad und mehr Sonne, ehe der Sonntag erneut wechselhaft mit Schauern und Gewittern verläuft.

Für die ersten musikalischen Töne sorgte die Wiener Newcomerin Shmiffy, die mit ihrer Band kurz nach 13 Uhr das Festival eröffnete. Mit Alternative Rock und Pop-Punk-Einflüssen zog sie erste Fans vor die Bühne. Die Dimension des Festivals bezeichnete sie im Vorfeld als „eines der Top-Fünf-Rock-Festivals weltweit“. Am Auftakttag dominieren auf der Blue Stage bekannte Namen: Volbeat stehen bereits zum achten Mal seit 2008 auf der Bühne, Trivium sind zum siebenten Mal dabei, Mastodon reisen zum sechsten Mal ins Burgenland. Die Sex Pistols, 2008 noch mit Johnny Rotten, treten heuer mit Frank Carter am Mikrofon auf. Soul Asylum zurück in Österreich Auf der Red Stage feiern Bad Omens ihre Premiere – und das gleich als Headliner. Die US-Band hat sich in den vergangenen Jahren mit ihrer Mischung aus Metalcore, Alternative Metal und elektronischen Elementen eine große Fangemeinde aufgebaut. Den Auftakt auf der Red Bull Stage machte die Wiener Indie-Rock-Band Cassis, während Soul Asylum erstmals seit 1994 wieder in Österreich auftreten.

Auch heimische Acts sind vertreten: Austro-Poprocker Lemo will am Nova Rock seine rockige Seite zeigen und dachte im Vorfeld sogar über das „Anzetteln eines Moshpits“ nach. Für Unterhaltung mit Augenzwinkern sorgt das deutsche Rap-Duo Mittel Alta, das mit einer Mischung aus Metal, Rap und Mittelalterklängen erstmals in Österreich auftritt.