Von Iron Maiden bis Puccini: Das wird das Kulturjahr 2026 im Burgenland
Das Kulturjahr 2026 im Burgenland bringt bewährte Highlights und bekannte Namen auf die Bühnen des Landes. Einer der Höhepunkte ist von 11. bis 14. Juni das Nova Rock auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf, bei dem Volbeat, The Cure, Iron Maiden und Bring Me The Horizon als Headliner auftreten.
Ende Juni folgen die Festspiele mit ihren Premieren: Die Schloss-Spiele Kobersdorf eröffnen am 30. Juni mit Michael Frayns Komödie „Der nackte Wahnsinn“. Tags darauf startet die Oper im Steinbruch St. Margarethen mit Puccinis „Tosca“. Am 16. Juli feiern die Seefestspiele Mörbisch Premiere mit „Ein Käfig voller Narren“ von Jean Poiret – Intendant Alfons Haider übernimmt die Hauptrolle der Zaza.
Eisenstadt als Österreichs "Festival-Hauptstadt"
Auch Eisenstadt wird im Sommer wieder zum Musikzentrum: Im Schlosspark stehen die Festivals Lovely Days, Butterfly Dance und Remember Forestglade auf dem Programm. Ganzjährig finden im Schloss Esterhazy klassische Konzerte statt, ebenso im Lisztzentrum Raiding.
Darüber hinaus bietet der Kulturkalender eine Vielzahl an Ausstellungen, Konzerten und Festivals: von den Barock-Tagen in Raiding über den Klangfrühling in Stadtschlaining bis zu den Halbturner Schlosskonzerten. Kunstinteressierte können Werke von Ralo Mayer, Lisa Großkopf, Manfred Bockelmann oder Erwin Moser in den burgenländischen Landesgalerien und Kulturzentren entdecken.
Nachstehend finden sich alle bisher gemeldeten Kulturtermine 2026 im Burgenland – gegliedert nach Orten und innerhalb der Orte chronologisch gereiht.
Eisenstadt
7.1.: Neujahrskonzert Haydnorchester Eisenstadt, Kultur- und Kongresszentrum
7.–25.1.: Ausstellung „Ralo Mayer. 47 Stoffe“, Landesgalerie Burgenland
7.–25.1.: Ausstellung „Im Fokus: Linda von Alten“, Landesgalerie Burgenland
17.1.: Konzert zum Jahresbeginn mit Nicolas Altstaedt, Schloss Esterhazy
30.1.: Konzert World Doctors Orchestra, Schloss Esterhazy
1.2.: Konzert ErosK. und Sein Fürst – Rabold-Paul-Wagner, „Lamento Grande“, Landesgalerie Burgenland
27.2.–10.5.: Ausstellung Lisa Großkopf, Landesgalerie Burgenland
20.–22.3.: Streichquartettfestival „quartetto plus“, Schloss Esterhazy
1.5.: Europakonzert der Berliner Philharmoniker, Schloss Esterhazy
10.5.: Konzert zum Muttertag, Schloss Esterhazy
18.–21.6.: Chorfest, Schloss Esterhazy
2.7.: Konzert Pizzera & Jaus mit Wolfgang Ambros und Folkshilfe, Schlosspark
4.7.: Festival Lovely Days mit Alice Cooper, Schlosspark
10.7.: Festival Butterfly Dance!, Schlosspark
11.7.: Festival Remember Forestglade mit Rise Against, Schlosspark
16.–26.9.: Festival Herbstgold, Schloss Esterhazy
2.10.–20.12.: Ausstellung „100 Jahre LMB – Museum reloaded – Geschichte und Gegenwart“, Landesgalerie Burgenland
10.10.: Konzert mit Preisträgern des Concours Géza Anda 2025, Schloss Esterhazy
7.11.: Konzert „Große Romantik“, Schloss Esterhazy
Bildein
7.–8.8.: Festival picture on, Festivalgelände Bildein
Güssing
23.–25.1.: Güssinger Faschingskabarett 2026, Stadtsaal
13.3.: Konzert Stephanie Roth singt Edith Piaf, Kulturzentrum
23.–31.5.: Musical Güssing mit Premiere „Rapunzel lässt kein Haar herunter“, Kulturzentrum
14.–29.8.: Musical Güssing mit Premiere „Wie im Himmel“ von Kay Pollak, Kulturzentrum
Halbturn
29.4.–1.11.: Ausstellung „Liebe & Macht – Hinter den Kulissen des Wiener Kongresses 1814/15“, Schloss
7.5.–24.9.: Halbturner Schlosskonzerte, Schloss
Kobersdorf
26.4.: Konzert Franz Froschauer und Max Prenner „umarmt!“, Ehemalige Synagoge
30.6.–26.7.: Schloss-Spiele Kobersdorf mit Premiere „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn, Schloss
2.7.–26.7.: Ausstellung Manfred Bockelmann „Zeichen gegen das Vergessen“, Ehemalige Synagoge
Lockenhaus
8.–18.7.: Kammermusikfest Lockenhaus, Burg
Mattersburg
20.1.–29.3.: Ausstellung Fotoclub Mattersburg, Kulturzentrum
21.4.–28.6.: Ausstellung Erwin Moser, Kulturzentrum
13.6.: Konzert Voodoo Jürgens und Garish, Kulturzentrum
8.9.–8.11.: Ausstellung Lisa Maria Wirzel, Kulturzentrum
24.11.–20.12.: Ausstellung Stefanie Hintersteiner, Kulturzentrum
Mörbisch
29./30.5.: Show „Starnacht am Neusiedler See“, Seebühne
16.7.–22.8.: Seefestspiele Mörbisch mit Premiere „Ein Käfig voller Narren“ von Jean Poiret, Seebühne
20.7.: Konzert Howard Carpendale „Ein Sommer mit euch“, Seebühne
21.7.: Show „Die Schlagerparty des Jahres 2026“ mit DJ Ötzi und Vicky Leandros, Seebühne
11.8.: Show „Amore italiano – Die italienische Schlagernacht“ mit Al Bano und Romina Power, Seebühne
Neuhaus am Klausenbach
5.–16.8.: Festspiele Schloss Tabor mit Premiere „Wiener Blut“ von Johann Strauss, Schloss
Nickelsdorf
11.–14.6.: Festival Nova Rock mit Iron Maiden, The Cure, Volbeat und Bring Me The Horizon, Pannonia Fields
Oberwart
31.1.: Poetry-Slam „pOHOetry“, Offenes Haus Oberwart
ab 6.2.: Ausstellung „Suburbia – Gebaute Träume. Zukunft Einfamilienhaus“, Offenes Haus Oberwart
18.4.: Konzert Seiler und Speer, Messe Oberwart
Oberschützen
11.1.: Neujahrskonzert Girardi Ensemble, Kulturzentrum
18.1.: Konzert Symphonieorchester Oberschützen „Romantische Opernszenen“, Kulturzentrum
24.2.–27.3.: Ausstellung Christin Breuil-Pala, Kulturzentrum
14.4.–15.5.: Ausstellung Fotoclub Panoptikum Oberschützen, Kulturzentrum
26.5.–29.6.: Ausstellung KUKMA – kunst und kulturverein markt allhau, Kulturzentrum
15.9.–23.10.: Ausstellung Gottfried Reszner, Kulturzentrum
3.11.–21.12.: Ausstellung Alexander Fülöp, Kulturzentrum
Parndorf
9.7.–2.8.: Theater Sommer Parndorf mit Premiere „Der Geizige“ von Molière, Kirchenplatz
Raiding
11.1.: Neujahrskonzert Johann Strauss Ensemble, Lisztzentrum
20.–22.3.: Barock-Tage Raiding, Lisztzentrum
24.–26.4.: Brass-Fest Raiding, Lisztzentrum
12.–14.6.: Liszt Festival Raiding – Summer Concerts, Lisztzentrum
16.–25.10.: Liszt Festival Raiding, Lisztzentrum
12.12.: Festival Family Concert, Lisztzentrum
Rust
29.3.–2.4.: Internationales Gitarrenfestival Rust, Seehof
St. Margarethen
15.7.–22.8.: Oper im Steinbruch St. Margarethen mit Premiere „Tosca“ von Giacomo Puccini, Steinbruch
3.9.: Konzert Rainhard Fendrich, Steinbruch
Stadtschlaining
16.1.: Neujahrskonzert moritz&co „Johann Strauss“, Burg
4.3.: Konzert Hagen Quartett, Burg
9.–17.5.: Festival Klangfrühling, Burg
26.–27.6.: Festival Under the Bridge, Burg
23.–26.7.: Festival Blues & More, Burg
2.–5.11.: Festival Klangherbst, Burg
Wiesen
25.7.: Konzert Josh. und Rian, Festivalgelände
7.–8.8.: One Love Festival, Festivalgelände
15.8.: Konzert „Legenden des Austropop“ mit Boris Bukowski und Reinhold Bilgeri, Festivalgelände
27.–30.8.: Festival Outback, Festivalgelände
Diese Übersicht basiert auf der APA-Zusammenstellung vom 29. Dezember 2025 und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben laut Veranstalterstand bis 23. Dezember 2025.
Die Termine reichen von Jänner bis Dezember 2026 und decken ein breites kulturelles Spektrum ab – von Klassik über Kabarett und Theater bis zu Pop- und Rockevents.
