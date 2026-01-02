Von Iron Maiden bis Puccini: Das wird das Kulturjahr 2026 im Burgenland

Eisenstadt

7.1.: Neujahrskonzert Haydnorchester Eisenstadt, Kultur- und Kongresszentrum

7.–25.1.: Ausstellung „Ralo Mayer. 47 Stoffe“, Landesgalerie Burgenland

7.–25.1.: Ausstellung „Im Fokus: Linda von Alten“, Landesgalerie Burgenland

17.1.: Konzert zum Jahresbeginn mit Nicolas Altstaedt, Schloss Esterhazy

30.1.: Konzert World Doctors Orchestra, Schloss Esterhazy

1.2.: Konzert ErosK. und Sein Fürst – Rabold-Paul-Wagner, „Lamento Grande“, Landesgalerie Burgenland

27.2.–10.5.: Ausstellung Lisa Großkopf, Landesgalerie Burgenland

20.–22.3.: Streichquartettfestival „quartetto plus“, Schloss Esterhazy

1.5.: Europakonzert der Berliner Philharmoniker, Schloss Esterhazy

10.5.: Konzert zum Muttertag, Schloss Esterhazy

18.–21.6.: Chorfest, Schloss Esterhazy

2.7.: Konzert Pizzera & Jaus mit Wolfgang Ambros und Folkshilfe, Schlosspark

4.7.: Festival Lovely Days mit Alice Cooper, Schlosspark

10.7.: Festival Butterfly Dance!, Schlosspark

11.7.: Festival Remember Forestglade mit Rise Against, Schlosspark

16.–26.9.: Festival Herbstgold, Schloss Esterhazy

2.10.–20.12.: Ausstellung „100 Jahre LMB – Museum reloaded – Geschichte und Gegenwart“, Landesgalerie Burgenland

10.10.: Konzert mit Preisträgern des Concours Géza Anda 2025, Schloss Esterhazy

7.11.: Konzert „Große Romantik“, Schloss Esterhazy

Bildein

7.–8.8.: Festival picture on, Festivalgelände Bildein

Güssing

23.–25.1.: Güssinger Faschingskabarett 2026, Stadtsaal

13.3.: Konzert Stephanie Roth singt Edith Piaf, Kulturzentrum

23.–31.5.: Musical Güssing mit Premiere „Rapunzel lässt kein Haar herunter“, Kulturzentrum

14.–29.8.: Musical Güssing mit Premiere „Wie im Himmel“ von Kay Pollak, Kulturzentrum

Halbturn

29.4.–1.11.: Ausstellung „Liebe & Macht – Hinter den Kulissen des Wiener Kongresses 1814/15“, Schloss

7.5.–24.9.: Halbturner Schlosskonzerte, Schloss

Kobersdorf

26.4.: Konzert Franz Froschauer und Max Prenner „umarmt!“, Ehemalige Synagoge

30.6.–26.7.: Schloss-Spiele Kobersdorf mit Premiere „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn, Schloss

2.7.–26.7.: Ausstellung Manfred Bockelmann „Zeichen gegen das Vergessen“, Ehemalige Synagoge

Lockenhaus

8.–18.7.: Kammermusikfest Lockenhaus, Burg

Mattersburg

20.1.–29.3.: Ausstellung Fotoclub Mattersburg, Kulturzentrum

21.4.–28.6.: Ausstellung Erwin Moser, Kulturzentrum

13.6.: Konzert Voodoo Jürgens und Garish, Kulturzentrum

8.9.–8.11.: Ausstellung Lisa Maria Wirzel, Kulturzentrum

24.11.–20.12.: Ausstellung Stefanie Hintersteiner, Kulturzentrum

Mörbisch

29./30.5.: Show „Starnacht am Neusiedler See“, Seebühne

16.7.–22.8.: Seefestspiele Mörbisch mit Premiere „Ein Käfig voller Narren“ von Jean Poiret, Seebühne

20.7.: Konzert Howard Carpendale „Ein Sommer mit euch“, Seebühne

21.7.: Show „Die Schlagerparty des Jahres 2026“ mit DJ Ötzi und Vicky Leandros, Seebühne

11.8.: Show „Amore italiano – Die italienische Schlagernacht“ mit Al Bano und Romina Power, Seebühne

Neuhaus am Klausenbach

5.–16.8.: Festspiele Schloss Tabor mit Premiere „Wiener Blut“ von Johann Strauss, Schloss

Nickelsdorf

11.–14.6.: Festival Nova Rock mit Iron Maiden, The Cure, Volbeat und Bring Me The Horizon, Pannonia Fields

Oberwart

31.1.: Poetry-Slam „pOHOetry“, Offenes Haus Oberwart

ab 6.2.: Ausstellung „Suburbia – Gebaute Träume. Zukunft Einfamilienhaus“, Offenes Haus Oberwart

18.4.: Konzert Seiler und Speer, Messe Oberwart

Oberschützen

11.1.: Neujahrskonzert Girardi Ensemble, Kulturzentrum

18.1.: Konzert Symphonieorchester Oberschützen „Romantische Opernszenen“, Kulturzentrum

24.2.–27.3.: Ausstellung Christin Breuil-Pala, Kulturzentrum

14.4.–15.5.: Ausstellung Fotoclub Panoptikum Oberschützen, Kulturzentrum

26.5.–29.6.: Ausstellung KUKMA – kunst und kulturverein markt allhau, Kulturzentrum

15.9.–23.10.: Ausstellung Gottfried Reszner, Kulturzentrum

3.11.–21.12.: Ausstellung Alexander Fülöp, Kulturzentrum

Parndorf

9.7.–2.8.: Theater Sommer Parndorf mit Premiere „Der Geizige“ von Molière, Kirchenplatz

Raiding

11.1.: Neujahrskonzert Johann Strauss Ensemble, Lisztzentrum

20.–22.3.: Barock-Tage Raiding, Lisztzentrum

24.–26.4.: Brass-Fest Raiding, Lisztzentrum

12.–14.6.: Liszt Festival Raiding – Summer Concerts, Lisztzentrum

16.–25.10.: Liszt Festival Raiding, Lisztzentrum

12.12.: Festival Family Concert, Lisztzentrum

Rust

29.3.–2.4.: Internationales Gitarrenfestival Rust, Seehof

St. Margarethen

15.7.–22.8.: Oper im Steinbruch St. Margarethen mit Premiere „Tosca“ von Giacomo Puccini, Steinbruch

3.9.: Konzert Rainhard Fendrich, Steinbruch

Stadtschlaining

16.1.: Neujahrskonzert moritz&co „Johann Strauss“, Burg

4.3.: Konzert Hagen Quartett, Burg

9.–17.5.: Festival Klangfrühling, Burg

26.–27.6.: Festival Under the Bridge, Burg

23.–26.7.: Festival Blues & More, Burg

2.–5.11.: Festival Klangherbst, Burg

Wiesen

25.7.: Konzert Josh. und Rian, Festivalgelände

7.–8.8.: One Love Festival, Festivalgelände

15.8.: Konzert „Legenden des Austropop“ mit Boris Bukowski und Reinhold Bilgeri, Festivalgelände

27.–30.8.: Festival Outback, Festivalgelände

Diese Übersicht basiert auf der APA-Zusammenstellung vom 29. Dezember 2025 und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben laut Veranstalterstand bis 23. Dezember 2025.