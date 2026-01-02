Vorfreude

Von Iron Maiden bis Puccini: Das wird das Kulturjahr 2026 im Burgenland

Ein Orchester spielt vor Publikum in einem prunkvollen Saal mit Deckenmalereien.
Musik, Theater und Ausstellungen prägen auch 2026 das Kulturleben zwischen Nickelsdorf und Neuhaus am Klausenbach.
Von Michael Pekovics
02.01.26, 06:30
Das Kulturjahr 2026 im Burgenland bringt bewährte Highlights und bekannte Namen auf die Bühnen des Landes. Einer der Höhepunkte ist von 11. bis 14. Juni das Nova Rock auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf, bei dem Volbeat, The Cure, Iron Maiden und Bring Me The Horizon als Headliner auftreten.

Ende Juni folgen die Festspiele mit ihren Premieren: Die Schloss-Spiele Kobersdorf eröffnen am 30. Juni mit Michael Frayns Komödie „Der nackte Wahnsinn“. Tags darauf startet die Oper im Steinbruch St. Margarethen mit Puccinis „Tosca“. Am 16. Juli feiern die Seefestspiele Mörbisch Premiere mit „Ein Käfig voller Narren“ von Jean Poiret – Intendant Alfons Haider übernimmt die Hauptrolle der Zaza.

Eisenstadt als Österreichs "Festival-Hauptstadt"

Auch Eisenstadt wird im Sommer wieder zum Musikzentrum: Im Schlosspark stehen die Festivals Lovely Days, Butterfly Dance und Remember Forestglade auf dem Programm. Ganzjährig finden im Schloss Esterhazy klassische Konzerte statt, ebenso im Lisztzentrum Raiding.

Darüber hinaus bietet der Kulturkalender eine Vielzahl an Ausstellungen, Konzerten und Festivals: von den Barock-Tagen in Raiding über den Klangfrühling in Stadtschlaining bis zu den Halbturner Schlosskonzerten. Kunstinteressierte können Werke von Ralo Mayer, Lisa Großkopf, Manfred Bockelmann oder Erwin Moser in den burgenländischen Landesgalerien und Kulturzentren entdecken.

Nachstehend finden sich alle bisher gemeldeten Kulturtermine 2026 im Burgenland – gegliedert nach Orten und innerhalb der Orte chronologisch gereiht.

Die Termine reichen von Jänner bis Dezember 2026 und decken ein breites kulturelles Spektrum ab – von Klassik über Kabarett und Theater bis zu Pop- und Rockevents.

