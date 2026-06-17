Die Gesichterjäger der Polizei hatten beim Nova Rock Premiere

Hunderte Polizisten sorgten beim Nova Rock im Burgenland dafür, dass die Großveranstaltung mit insgesamt rund 215.000 Besuchern ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gehen konnte. Unter die Beamten mischten sich aber auch Fahnder, die in der Öffentlichkeit noch wenig bekannt sind: sogenannte „Super-Recognizer“. Dabei handelt es sich um speziell ausgewählte Polizeibedienstete mit einer außergewöhnlich ausgeprägten Fähigkeit, Gesichter wiederzuerkennen.

Diese Personen können Menschen selbst dann identifizieren, wenn sie ihnen nur kurz begegnet sind, sich deren Erscheinungsbild verändert hat oder zwischen den Beobachtungen längere Zeiträume liegen. Die Fähigkeit gilt als selten und wird international zunehmend für kriminalpolizeiliche Aufgaben genutzt. Verdächtiger sitzt in Haft Die Fahnder mit dem speziellen Blick konnten bei ihrem ersten echten Einsatz gleich einen Erfolg verbuchen. Ein 21-Jähriger aus Rumänien wurde dingfest gemacht, der insgesamt 40 Handys gestohlen haben soll. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in der Justizanstalt Eisenstadt. Die gestohlenen Mobiltelefone konnten großteils an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Für den Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf zeigt der aktuelle Fall den Nutzen dieser Spezialisierung. Der erfolgreiche Einsatz beim Nova Rock Festival belege, dass Super-Recognizer ein wirksames Instrument moderner Polizeiarbeit sein können. Gerade bei Großveranstaltungen leiste die besondere menschliche Wahrnehmungsfähigkeit einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit.

Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer (BK) sieht ebenso großes Potenzial in dem Projekt. Das BK gehe mit der Integration von Super-Recognizern bewusst neue Wege in der Kriminalitätsbekämpfung, betont er. Die Erfahrungen beim Nova Rock hätten gezeigt, welche Möglichkeiten sich durch die besonderen Fähigkeiten einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eröffnen.