Nova Rock: Mehr als 150 Diebstahlsanzeigen bei Festival

Die Polizei war beim „Nova Rock“ Festival am vergangenen Wochenende in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) mit täglich rund 240 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. 152 Diebstahlsanzeigen und 21 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz wurden während der Veranstaltung verzeichnet.

Insgesamt wurden 1.835 Alkotests durchgeführt - 67 Lenker wurden dabei alkoholisiert oder unter Drogen erwischt, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag mit.