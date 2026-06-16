Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Nova Rock: Mehr als 150 Diebstahlsanzeigen bei Festival
Zudem mussten laut Polizei Dutzende Autofahrer ihren Führerschein abgeben.
Die Polizei war beim „Nova Rock“ Festival am vergangenen Wochenende in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) mit täglich rund 240 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. 152 Diebstahlsanzeigen und 21 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz wurden während der Veranstaltung verzeichnet.
Insgesamt wurden 1.835 Alkotests durchgeführt - 67 Lenker wurden dabei alkoholisiert oder unter Drogen erwischt, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag mit.
Von den 67 Fahrzeuglenkern hatten zwölf mehr als 0,5 Promille und zehn mehr als 0,8 Promille. 45 davon waren durch Suchtmittel beeinträchtigt. Im Einsatz standen beim Festival Polizeikräfte aus fast allen Bundesländern.
Kommentare