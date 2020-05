Nova Rock: 35 Grad heizen den Fans ein

Roten Kreuz

So gut gerüstet haben sich leider nicht alle Festivalbesucher: "Wir hatten bis Freitagmittag bereits 167 Einsätze. Vor allem wegen Sonnenbränden, Sonnenstichen, aber auch Dehydration. Die Leute trinken leider viel zu wenig Wasser", sagtThomas Horvath vom

Horvath rechnet, dass es in den kommenden Tagen noch viel mehr werden. "Es ist erst der erste Tag. Da tut sich in der Regel noch nicht so viel. Je länger die Besucher in der Sonne sind, und je mehr Alkohol fließt, umso mehr Einsätze haben wir." Damit die insgesamt rund 100 Sanitäter schnell vor Ort sind, sind sogenannte Mob-Teams im Einsatz. "Wir werden per Funk informiert, wo wir gebraucht werden und können so mit den Tragen rasch zur Einsatzstelle ausrücken", erklärt Horvath. Besuchern, die erst anreisen, empfiehlt er, sich vorab auf der Homepage www.roteskreuz.at zu informieren.