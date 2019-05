Noroviren-Alarm: Entwarnung in Mattersburg und Schattendorf

Zurück auf die Schulbank heißt es für die Kinder der Neuen Mittelschulen Mattersburg und Schattendorf ab Montag. Die beiden Bildungseinrichtungen waren Anfang dieser Woche wegen des Verdachts einer Noroviren-Infektion geschlossen worden. Die Bezirkshauptmannschaft Mattersburg nahm Proben und ließ die Schulen desinfizieren.

Nun liegen die Ergebnisse vor: "In keiner der beiden Fälle wurden Noriviren gefunden. Es besteht also kein Grund zur Sorge", informiert Bezirkshauptmann-Stellvertreter Werner Karner auf KURIER-Nachfrage. Es habe sich offenbar um Fälle von Darmgrippe gehandelt. In Schattendorf waren am Montag vier Schüler an Brechdurchfall erkrankt, in Mattersburg am Dienstag zehn.