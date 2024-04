NÖ-burgenländische Freundschaft: Mandatar in zwei Gemeinderäten aktiv

Am 15. März hat Bürgermeister Hans Unger (ÖVP) in Oberschützen zwei neue Gemeinderäte der Fraktion SPÖ und Liste Unabhängige (SPÖLU) angelobt. Einer davon ist der Jurist Wolfgang Motz (61), Manager in der Energiewirtschaft und früherer Landtagsabgeordneter der SPÖ – in Niederösterreich.

Und da beginnt das Problem.