Noch heuer soll Großteil offener Arztstellen besetzt sein

Es klingt fast zu schön: Bis Ende des Jahres könnte ein großer Teil der offenen Medizinerstellen in Burgenlands Spitälern besetzt sein, hieß es am Dienstag auf KURIER-Anfrage aus der Gesundheit Burgenland. Das Gehaltspaket für Fachärzte in Spitälern mit einem Jahresbruttogehalt von 140.000 Euro sowie Boni für junge Mediziner (z. B. Kostenübernahme für Kongressteilnahme) habe die Erwartungen übertroffen. Im ersten Halbjahr seien für alle Kliniken 69 Ärztinnen und Ärzte aufgenommen worden, um die Hälfte mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs.

Zusätzlich haben 34 Mediziner bereits einen Vertrag unterschrieben und werden demnächst die Arbeit aufnehmen; mit mehr als 20 weiteren stehe man in Kontakt. Weil andererseits auch die Zahl der Abgänge aus den Krankenhäusern zurückgegangen sei, sei es realistisch bis zum Jahresende „zumindest einen großen Teil“ der gegenwärtig 80 offenen Stellen besetzen zu können. Das Geld sei nicht alles, so könnten Turnusärzte derzeit im Burgenland schneller einen Platz bekommen als in Wien.

➤Mehr dazu: Wie schlimm ist der Ärztemangel?