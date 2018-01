Niessl lässt Doskozil warten und will Blaue bei der Stange halten

"Wenn ich gesund bleibe und die Burgenländer wollen, möchte ich weiter Landeshauptmann bleiben. Ich stehe wieder zur Verfügung", sagte Hans Niessl bei seiner Grundsatzrede – vor vier Jahren am 9. Jänner 2014. Damals ging es um die Aufstellung für die Landtagswahl 2015.

Wer bei der gestrigen Neujahrsansprache Niessls im Eisenstädter Kultur- und Kongresszentrum darauf gewettet hatte, er werde diesmal den Verzicht auf seine Wiederkandidatur 2020 und ein Datum für die vorzeitige Übergabe der Amtsgeschäfte an den designierten Nachfolger Hans Peter Doskozil verkünden, musste seinen Einsatz abschreiben. Denn der bei seiner Redezeit ungewöhnlich disziplinierte 66-jährige rote Landeschef erwähnte die causa prima in seiner 20-minütigen Grundsatzerklärung nicht einmal ansatzweise. Es sei denn, man nähme einen Versprecher als Fingerzeig: Gleich zu Beginn wünschte Niessl den rund 500 Gästen im Saal "alles Gute für 2019", um sich mit "und natürlich auch für 2018" gleich zu korrigieren. Das Publikum nahm es mit Humor. Vielleicht, so könnte man mutmaßen, nahm Niessl damit unbewusst vorweg, dass er in einem Jahr das Zepter schon übergeben hat. Das ist nicht so weit hergeholt, denn im kommenden September soll Doskozil den Parteivorsitz übernehmen und von Juli bis Dezember ist Niessl Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, er würde damit zum Abschied als Chef der Länderchefs seine Ehrenrunde bekommen.

Ein Hoch aufs Ehrenamt

Um die Ehre ging es Mittwochabend auch im Kulturzentrum der Landeshauptstadt, läutete Niessl mit seiner Rede doch das "Jahr des Ehrenamtes" ein. Zuvor hatte Politologe und Meinungsforscher Peter Filzmaier über die famosen Imagewerte von Feuerwehrleuten & Co referiert, von denen Politiker nur träumen könnten. Fast 100.000 Burgenländer engagieren sich freiwillig und unentgeltlich in 4900 Vereinen. Unter den Gästen waren deshalb anlassgemäß viele Uniformierte – Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl, Rot-Kreuz-Präsidentin Friederike Pirringer – aber auch Vertreter von Sport- und Musikverbänden. Sie alle würden "mehr tun als ihre Pflicht" und damit auch einen unverzichtbaren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten, lobte Niessl.

Was am Mittwoch besonders auffiel: Dass auch FPÖ-Landesrat Alexander Petschnig (in Vertretung von Landeshauptmannvize Hans Tschürtz) für ein Interview auf die Bühne durfte. Denkbar, dass der kleine Koalitionspartner besonders hofiert wird, um ein Ausscheren zu verhindern. Denn in den letzten Tagen wurde klar, dass Türkis-Blau im Bund einen Keil zwischen Rot und Blau im Land treiben kann.