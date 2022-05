Neusiedler See: Zwei Segler aus Seenot gerettet

Zwei Segler sind am Samstagnachmittag am Neusiedler See in Seenot geraten und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Die beiden Wassersportler waren mit ihrem Segelboot bei Rust unterwegs, schafften es aufgrund des starken Windes aber nicht mehr selbst an Land und alarmierten die Feuerwehr. Diese zog das Segelboot nach eigenen Angaben mithilfe eines Feuerwehrbootes in den Ruster Hafen. Die Segler blieben unverletzt.

Die Wassersportler waren laut Feuerwehr vom rauen Seegang ├╝berrascht. Zwischen Rust und Illmitz merkten sie schlie├člich, dass sie nicht mehr selbst in einen Hafen einlaufen k├Ânnen. Kurz nach 14 Uhr verst├Ąndigten sie die Rettungskr├Ąfte. Diese war mit sechs Mitgliedern an Ort und Stelle.