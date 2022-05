Neusiedler See: Seit 20 Jahren UNESCO Weltkulturerbe

Es war der 13. Dezember 2001 in der finnischen Hauptstadt Helsinki: In der jährlichen Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees wurde dem Ansuchen stattgegeben, die Kulturlandschaft Neusiedler See zur Welterbestätte zu erklären.

Die grenzüberschreitende Region Fertö-Neusiedler See gehört seither zu 1.154 Stätten weltweit, die diesen Status innehaben. Der Festakt zu dieser historischen Entscheidung hätte eigentlich genau am 20. Jahrestag, dem 13. Dezember stattfinden sollen – was aus pandemiebedingt nicht möglich war. Am Donnerstag wurden die Festivitäten im Schloss Esterházy nachgeholt.

Welterbe-Verein

Anwesend waren auch die Gründungsobleute des 2003 ins Leben gerufenen Verein Welterbe Neusiedler See: Hans Niessl und Franz Steindl, damals Landeshauptmann und Stellvertreter. Gemeinsam wurde Rückschau auf die vergangenen 20 und Vorschau auf die nächsten 20 Jahre im Welterbe-Verein gehalten.

Ganz oben auf der Agenda steht die Finalisierung eines neuen Managementplans für den Neusiedler See, der gemeinsam mit den ungarischen Partnervereinen erstellt wurde. Die Präsentation in der diesjährigen Sitzung des Welterbe-Komitees muss aber vertagt werden: Sie hätte ursprünglich im Juni stattfinden sollen und wurde aufgrund des Ukraine-Krieges verschoben.