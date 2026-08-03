Schifffahrt am Neusiedler See ist noch ohne Einschränkungen möglich

Aufgrund niedriger Pegelstände muss die Schifffahrt unter anderem auf der Donau und auf der Salzach derzeit eingeschränkt werden.

Nicht so am Neusiedler See: „Es ist alles planmäßig und ohne Einschränkungen machbar“, sagte Roman Drescher, Geschäftsführer der „Drescher Line“, die die Radfähre zwischen Mörbisch und Illmitz betreibt, am Montag zur APA. Auch die Zahl der Fahrgäste müsse nicht begrenzt werden.

Spürbar sei der niedrige Wasserstand dennoch – vor allem durch geringere Fahrgeschwindigkeiten, erklärte Michaela Heeger-Gmeiner, Geschäftsführerin der Fahrradfähre „Holiday Lines“. Die Schiffe müssten in manchen Bereichen vorsichtiger unterwegs sein, der Fahrplan könne aber eingehalten werden.