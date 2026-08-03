Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niedrigwasser

Schifffahrt am Neusiedler See ist noch ohne Einschränkungen möglich

Die Sommersaison wird für die Fahrradfähren voraussichtlich nach Plan verlaufen können.
03.08.2026, 17:13

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Burgenland: Neusiedler See.

Aufgrund niedriger Pegelstände muss die Schifffahrt unter anderem auf der Donau und auf der Salzach derzeit eingeschränkt werden.

Nicht so am Neusiedler See: „Es ist alles planmäßig und ohne Einschränkungen machbar“, sagte Roman Drescher, Geschäftsführer der „Drescher Line“, die die Radfähre zwischen Mörbisch und Illmitz betreibt, am Montag zur APA. Auch die Zahl der Fahrgäste müsse nicht begrenzt werden.

Spürbar sei der niedrige Wasserstand dennoch – vor allem durch geringere Fahrgeschwindigkeiten, erklärte Michaela Heeger-Gmeiner, Geschäftsführerin der Fahrradfähre „Holiday Lines“. Die Schiffe müssten in manchen Bereichen vorsichtiger unterwegs sein, der Fahrplan könne aber eingehalten werden.

Wie der Schlamm aus dem Neusiedler See weiterverwendet wird

Der Wasserstand des Neusiedler Sees liegt derzeit bei 115,10 Metern über Adria und damit 23 Zentimeter über dem historischen Tiefststand von 114,87 Metern, der im Herbst 2022 gemessen wurde.

Auch damals sei der Schiffsverkehr aufrechterhalten worden, betonte Roman Drescher.

Günstige Bedingungen

Heuer seien die Bedingungen laut Drescher unter anderem dank der Instandhaltungsmaßnahmen der Seemanagement Burgenland GmbH sogar günstiger. Er rechne deshalb damit, die Saison ohne Einschränkungen beenden zu können – sofern keine „außergewöhnlichen Entwicklungen“ eintreten.

Neusiedl am See
Agenturen, haipa  | 

Kommentare