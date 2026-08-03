Schifffahrt am Neusiedler See ist noch ohne Einschränkungen möglich
Aufgrund niedriger Pegelstände muss die Schifffahrt unter anderem auf der Donau und auf der Salzach derzeit eingeschränkt werden.
Nicht so am Neusiedler See: „Es ist alles planmäßig und ohne Einschränkungen machbar“, sagte Roman Drescher, Geschäftsführer der „Drescher Line“, die die Radfähre zwischen Mörbisch und Illmitz betreibt, am Montag zur APA. Auch die Zahl der Fahrgäste müsse nicht begrenzt werden.
Spürbar sei der niedrige Wasserstand dennoch – vor allem durch geringere Fahrgeschwindigkeiten, erklärte Michaela Heeger-Gmeiner, Geschäftsführerin der Fahrradfähre „Holiday Lines“. Die Schiffe müssten in manchen Bereichen vorsichtiger unterwegs sein, der Fahrplan könne aber eingehalten werden.
Der Wasserstand des Neusiedler Sees liegt derzeit bei 115,10 Metern über Adria und damit 23 Zentimeter über dem historischen Tiefststand von 114,87 Metern, der im Herbst 2022 gemessen wurde.
Auch damals sei der Schiffsverkehr aufrechterhalten worden, betonte Roman Drescher.
Günstige Bedingungen
Heuer seien die Bedingungen laut Drescher unter anderem dank der Instandhaltungsmaßnahmen der Seemanagement Burgenland GmbH sogar günstiger. Er rechne deshalb damit, die Saison ohne Einschränkungen beenden zu können – sofern keine „außergewöhnlichen Entwicklungen“ eintreten.
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