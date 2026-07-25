Wie der Schlamm aus dem Neusiedler See weiterverwendet wird

Was im Winter vom Grund des Neusiedler Sees gepumpt wird, kommt Monate später auf burgenländischen Feldern zum Einsatz. Das Seemanagement entfernt jährlich zwischen 40.000 und 60.000 Kubikmeter Weichschlamm aus dem See. Das getrocknete Material wird inzwischen als zertifizierter Bodenhilfsstoff verwendet. Das Seemanagement besteht seit Juli 2022. Dort, wo die notwendige Infrastruktur vorhanden ist, wird der Schlamm während der Wintermonate über Transportleitungen in Absetzbecken gepumpt. Bis zum Sommer trocknet das Material dort weitgehend ab.

Inzwischen stehen fünf funktionstüchtige Anlagen zur Verfügung. Jede davon umfasst ein oder zwei Absetzbecken. Fünf weitere Anlagen sollen in den kommenden Jahren folgen und die Kapazitäten erhöhen. Absetzbecken werden im Sommer geleert Zu den Aufgaben des Seemanagements während der Sommermonate gehört die Leerung der Becken. Der getrocknete Schlamm aus der vergangenen Saison wird auf landwirtschaftliche Flächen aufgebracht und dort zur Bodenverbesserung eingesetzt. Eine wesentliche Voraussetzung dafür war die Zertifizierung des Sediments als Bodenhilfsstoff im vergangenen Jahr. Dadurch gilt das Material nicht mehr als Abfall.

„Dadurch wird das Material nicht mehr als Abfall, sondern als wertvolles Produkt und Rohstoff anerkannt. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Verwertung“, sagt Geschäftsführer Erich Gebhardt. Schlamm soll Wasser speichern Nach Angaben des Landwirts Johannes Eder profitieren insbesondere sandige Böden von der Ausbringung. Der Schlamm könne Wasser speichern und damit den angebauten Kulturen zugutekommen.