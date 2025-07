Neusiedler See unter Druck: Was Politik und Tourismus tun wollen

Fast als hätte er gewusst, dass über ihn geredet wird, präsentierte sich der Neusiedler See am frühen Mittwochabend von seiner besten Seite. Manch ein Besucher der KURIER-Diskussion „Natur. Genuss. Wasser“ mag Urlaubsfeeling verspürt haben, angesichts der fast schon mediterranen Stimmung am Seeufer in Weiden am See.