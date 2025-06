Der Neusiedler See wartet: Startschuss für nassen Sommerspaß

Groß ist die Freude darüber vor allem am Neusiedler See , wo die Touristiker nach Rekordzahlen im Winterhalbjahr mit ähnlich erfolgreichen warmen Monaten rechnen. Der Besuch der ersten Veranstaltungen war bereits vielversprechend, die warmen Temperaturen an diesem Wochenende tragen ebenfalls ihren Teil zum Erfolg bei.

Sonst gibt es vor allem gerodete Flächen, umgeben von Bauzäunen. Und die Ankündigung eines „naturnahen Tourismuskonzepts“: konkret eines Strandbads mit Grünflächen, Gastronomiebetrieben und Umkleidekabinen. Keine große Konkurrenz also für das burgenländische Angebot am anderen Seeufer.

Dort konkurrieren vielmehr die acht Seebäder und Seestrände auf österreichischer Seite untereinander. Aktuelles Schmuckstück ist mit Sicherheit der Neue Strand Neusiedler See in Breitenbrunn . Auf einer Fläche von 16 Hektar findet sich eine breite Angebotspalette. Auch mit neuen Übernachtungsmöglichkeiten, Stichwort: Glamping und Wohnwägen . Aber auch mit frischer Kulinarik und einem vielseitigen Veranstaltungsprogramm.

Strickschiff & Ziegenyoga

Darin finden sich so unterschiedliche wie kreative Events, etwa das Strickschiff am Neusiedler See von Gabi Seelos oder Ziegenyoga im Archehof zur Grube in Podersdorf (siehe „Events & Wassser“ rechts). Neben den zahlreichen Sportevents in Podersdorf sind es vor allem Naturführungen und Kulinarikevents, die viele Gäste in die Region bringen.

Empfehlenswert ist etwa die Führung „Neuntöter, Wiedehopf und Co. – Vögel des Kulturlandes entdecken“ am 29. Juni in Purbach. Natur- und Landschaftsführer Thomas Kessler erklärt ab 9 Uhr die verschiedenen Lebensräume, in denen sich die Vögel angesiedelt haben (Anmeldung per eMail an thomas.kessler@chello.at).