Von Langos bis Libelle: Neue Gastro am Neusiedler See

Wie etwa in Rust, wo sich Anton Polleres nach 13 Jahren von seinem „Katamaran“ verabschiedet hat. Ein Nachfolger für die Gastro-Institution in der Ruster Bucht konnte aber rasch in der Nachbarschaft gefunden werden.

„Niki“ neu am Hafen

Dejan Bozic, der auch das Restaurant „Tesla am See“ führt, übernimmt den „Katamaran“ und hat ihm einen neuen Namen gegeben. Im „Niki am Hafen“ werden seit Mai pannonische Kulinarik-Schmankerl in idyllischer Atmosphäre direkt am Wasser serviert.