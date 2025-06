Der Kampf gegen das Verschwinden der Salzlacken

Dass die Salzlacken austrocknen, liegt vor allem am sinkenden Grundwasserspiegel. Die Sodalacken benötigen – übrigens im Gegensatz zum Neusiedler See, der keine Verbindung damit hat – den regelmäßigen Kontakt zum Grundwasser, um sich mit Salz anzureichern und den natürlichen Zyklus zwischen Überschwemmung und Austrocknung zu durchlaufen. Ist der Abstand zwischen Lackenboden und Grundwasser zu groß, entsalzt das Gewässer und verlandet.

115,46 Meter über Adria Der Wasserstand des Neusiedler Sees liegt ungefähr im Bereich des Vorjahres und ziemlich genau in der Mitte der langjährigen Höchst- (115,89) beziehungsweise Tiefststände (115,2), (seit Beginn der Messungen 1965; Anm.).

Salzlacken In den vergangenen 150 Jahren gingen 2.300 Hektar ihrer Fläche verloren, übrig sind noch 1.300 Hektar. Sodalacken brauchen, anders als der Neusiedler See, Kontakt zum Grundwasser, sonst trocknen sie aus.

2021 wurde in Apetlon versucht, die Moschado-Lacke durch das Einbringen von Salz zu retten. Der Versuch scheiterte allerdings.

Versuche mit Salzeinbringung, wie hier in Apetlon, scheiterten.

Das EU-geförderte Projekt „Life Pannonic Salt“, mit zwölf Millionen Euro dotiert, will diesem Trend entgegenwirken. Geplant sind unter anderem 15 Wehranlagen, um den Grundwasserstand stabil zu halten. Darüber hinaus werden Szenarien für ein zukunftstaugliches Wassermanagement erarbeitet – etwa trockenheitsresistente Anbauformen oder angepasste Bewässerungssysteme .

Auch die Landwirtschaft trägt zur laufenden negativen Entwicklung im Seewinkel bei. Laut Harald Grabenhofer, Leiter der Forschung im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, gibt es in der Region rund 5.000 Feldbrunnen. Die zunehmende Bewässerung von Kulturen wie Mais, Erdäpfel oder Soja entzieht den Böden zusätzlich Wasser. Besonders problematisch: Gräben, die direkt an Lacken angeschlossen sind, transportieren Salz aus dem Boden ab – das beschleunigt die Verlandung.

Doch wirtschaftlich sei das kaum umsetzbar – daher fordert Grabenhofer eine entsprechende Änderung im Fördersystem. Derzeit werden die Flächen gemäht – allerdings erst nach Abschluss der Brutzeit der Vögel. Das schränke flexible Maßnahmen ein.

Wasser aus der Therme?

Während das Projekt „Life Pannonic Salt“ den Erhalt bestehender Lacken ins Visier nimmt, versucht man bei der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen, eine bereits verlorene Lacke zurückzubringen. Das überschüssige Thermalwasser, das dem Lackenwasser chemisch relativ ähnlich ist, wird nicht mehr wie üblich in die Kläranlage geleitet, sondern auf eine frühere Lackenfläche verteilt, in der Hoffnung, diese wiederherzustellen.

Dort wurde ein naturnaher Boden modelliert, sogar Trockenphasen werden simuliert. Eine echte Wiederbelebung sei das aber nicht, betont Biologin Elke Schmelzer: Der Kontakt zum Grundwasser fehle – ob er je wieder hergestellt werden könne, sei ungewiss.