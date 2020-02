Neues Schlaflabor: Hilfe bei Schlafstörungen

Schon zeitig in den Federn gewesen und morgens doch müde? Dann sind Sie nicht alleine.

Beinahe jeder Dritte klagt bereits über Einschlafstörungen, jeder zweite über Durchschlafstörungen. Die Tendenz: steigend.



Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt hat man auf die Entwicklung reagiert. An der Abteilung für Neurologie nimmt nun ein neues Schlaflabor mit zwei Untersuchungsplätzen seinen Betrieb auf – es ist eines von acht in ganz Österreich.