Neuer Chef und altes Problem in der Fußballakademie

Ohne Profiverein fehlt den Fußballakademikern, die in der HAK Mattersburg schulisch ausgebildet werden, das Sprungbrett zur erhofften Kickerkarriere.

Bald vier Jahre dauert mittlerweile aber auch schon die Suche nach einem neuen Trägerverein für die Kaderschmiede der Nachwuchskicker in Mattersburg – seit der SV Mattersburg auf dem Sozius der Commerzialbank im Sommer 2020 an die Wand fuhr.

Das Land, das in der Fußballakademie Burgenland GmbH die Anteile des insolventen SVM übernahm und inzwischen via Sport Burgenland GmbH 80 Prozent an der Betriebsgesellschaft der Akademie hält, hat viel probiert. Erst wollte man mit österreichischen Bundesligaklubs kooperieren, dann mit dem portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon.

Gelungen ist weder das eine noch das andere.