Neue Statuten: Kölly bleibt bis 71 an der LBL-Spitze

Wie zu erwarten, bleibt Manfred Kölly an der Spitze des von ihm mitbegründeten „Bündnis Liste Burgenland“ (LBL). Bei der Vollversammlung am Sonntag in Deutschkreutz wurde der 66-Jährige einstimmig bestätigt. Rund 35 Delegierte waren laut LBL ins Vinatrium der Blaufränkischgemeinde gekommen, in der Kölly seit 2002 Bürgermeister ist.

Die von Kölly im Vorfeld angekündigte personelle Erneuerung blieb auch bei den drei Vize-Obleuten aus. Petra Aminger, Thomas Juszt und Peter Pregl haben schon bei der für LBL enttäuschenden Landtagswahl kandidiert. Nur 1,3 Prozent bei der Wahl im Jänner bedeuteten das Aus nach zehn Jahren im Landtag.

Beschlossen wurde am Sonntag auch eine Statutenänderung. Die Funktionsperiode von Kölly und Co. wurde von zwei auf fünf Jahre hinaufgesetzt. Und statt 10 Prozent braucht es ein Drittel der LBL-Unterstützer, um eine außerordentliche Vollversammlung zu erzwingen. Köllys Forderung: Im Burgenland sollte es nur noch einen überparteilichen Gemeindeverband und verpflichtende Schulungen für Gemeindemandatare geben.