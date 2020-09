Neue Station als Geschenk für das Krankenhaus Güssing

Aber auch für das Nordburgenland ist eine neue Station für Akutgeriatrie und Remobilisation (AGR) in naher Zukunft geplant – und zwar am Standort Kittsee. Diese wird dann ab 2030 in den neuen Standort Gols übersiedeln – so wie alle Dienstleistungen, die derzeit in Kittsee erbracht werden. Wie der KURIER bereits berichtet hat, plant das Land ja den Neubau eines Krankenhauses in Gols, um damit Kittsee zu ersetzen.