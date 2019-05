Neue Infrastruktur: In diesen Gemeinden wird im Sommer gebaut

Arbeiten an Umspannwerken wird es in Zurndorf und Rotenturm geben, wo die bestehenden Werke verstärkt werden, und in Frauenkirchen, wo das Werk modernisiert werden soll. In Steinbrunn wird ein neues Umspannwerk gebaut. Das Bauwerk wird das 21. Umspannwerk der Netz Burgenland sein, die außerdem 2.800 Trafostationen und 9.800 Kilometer Stromleitungen betreibt und so 160.000 Kundenanlagen mit Strom versorgt.

Die Arbeiten am Stromnetz verteilen sich über das ganze Burgenland von Nord bis Süd. Parndorf, Zurndorf und Bruckneudorf stehen im Nordburgenland ebenso auf der Liste wie Eisenstadt, St. Georgen, Hirm und Forchtenstein. Im Mittelburgenland wird im heurigen Jahr in Lackenbach, Raiding, Weppersdorf, St. Martin und Neckenmarkt gebaut, während im Süden in Wolfau, Rettenbach, Pinkafeld, Rauchwart, Jennersdorf, Mühlgraben und am Königsdorf Arbeiten am Stromnetz auf dem Programm der Netz Burgenland stehen.