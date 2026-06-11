Wirtschaftskammerpräsident Wirth widerspricht Doskozils Anwalt Zink

Anfang März hat Johannes Zink, Sonderprüfer des Landes bei der "Neuen Eisenstädter" (Nebau), als Zeuge im Untersuchungsausschuss die Bemerkung fallen lassen, eigentlich habe Wirtschaftskammerpräsident und ÖVP-Wirtschaftsbundobmann Andreas Wirth den Anstoß zu Verkaufsgesprächen des Landes mit den Nebau-Eigentümern Raiffeisenlandesbank Burgenland und Erste Bank gegeben. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) habe ihm - Zink - Anfang Jänner 2025 von einem Besuch Wirths berichtet, in dem der Kammerpräsident den Vorschlag unterbreitet habe, das Land könnte doch bei der Nebau einsteigen. Ein Tiefschlag vor allem für die Volkspartei, die Doskozil mehr oder weniger eine willkürliche Verstaatlichung vorwirft.

Am Donnerstag ist Wirth als Zeuge im U-Ausschuss und widerspricht dieser Darstellung. In immer neuen Formulierungen wird er von allen Fraktionen dazu befragt, ultimativ von ÖVP-Klubchef Bernd Strobl, der gar an die Wahrheitspflicht erinnert, unter der Wirth stehe. Ob Wirth ausschließen könne, dass er Doskozil Einstieg oder Übernahme der Nebau durchs Land vorgeschlagen habe, fragt Strobl. "Ja", das könne er ausschließen, sagt Wirth. Laut Wirth hat es am 21. Jänner 2025 einen Termin beim Landeshauptmann gegeben - zwei Tage nach der Landtagswahl. Außer ihm und Doskozil seien noch WK-Direktor Harald Schermann und Doskozils damaliger Sprecher Christian Stiller dabei gewesen. Dabei sei über Vieles gesprochen worden, "kurz, am Rande auch über die Neue Eisenstädter", Details seien ihm nicht mehr erinnerlich. Doskozil habe ihm angekündigt, Zink werde sich bei ihm melden. Das tat dieser auch und Wirth habe Zink nach Rücksprache mit Raiffeisenlandesbank-General Rudolf Könighofer dessen Handynummer weitergegeben.

Und überhaupt: Schon zwei Wochen vor seinem Treffen mit Doskozil haben es "die Spatzen von den Dächern gepfiffen, dass das Land bei der Nebau einsteigen will", erläutert Wirth, warum er gar nicht "Ideengeber" für den Deal sein könne, "das geht sich schon rein zeitlich nicht aus". Knapp vor Weihnachten 2025 hat das Land dann 70 Prozent an der Nebau übernommen, die beiden bisherigen Haupteigentümer Raiffeisenlandesbank und Erste Bank sind als Minderheitseigner weiter an Bord.