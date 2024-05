Neue Bike-Strecke: Alle Wege führen zu den „Burgenland Trails“

Mountainbiken wird ausgerechnet im sonst so flachen Burgenland zu einem immer wichtigeren Faktor im Tourismus, vor allem im stellenweise doch recht hügeligen Südburgenland. Nicht zuletzt findet die erste Etappe der Österreich Radrundfahrt mit immerhin drei Bergwertungen mit Start und Ziel in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) statt.

Jetzt gibt es in der Region ein neues Angebot für Radfahrer. Denn die in der Mountainbike-Szene bereits gut etablierten „Burgenland Trails“ am Geschriebenstein werden durch eine neu errichtete Strecke aufgewertet. Offiziell eröffnet wurde sie am Mittwoch.

Radeln und Wandern

Die neue Route ist eine einfache Verbindung einiger Tourismusorte mit dem Geschriebenstein und für alle Typen von Radfahrern einfach befahrbar – für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ein „Meilenstein“ für den Tourismus im Südburgenland.